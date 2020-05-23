السيسي يكرم أسرة الطبيب ممدوح السيد.. وصديقه: الدولة لا تنسى رجالها

في لفتة طيبة، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج والذي توفي داخل مستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

واستقبلت وزارة الصحة بالقاهرة، أحد أصدقاء الشهيد ممدوح، وهو محمد فتحي عبدالله، ليتسلم الهدية المقدمة من الرئيس لأسرة الطبيب الراحل.

ووجه محمد فتحي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لاهتمامه بأسر الشهداء، وأكد أنها سابقة لم تحدث من قبل، وتشير إلى إحساس الدولة بمدى لألم التي تعانيه أسر الشهداء، ومحاولة منهم للتخفيف عنهم خاصة مع حلول مناسبة مثل عيد الفطر.

وقال فتحي، إنه استلم الهدية داخل وزارة الصحة في القاهرة، الخميس الماضي، بتكليف من وكيل وزارة الصحة بسوهاج، "شعرت أن الدولة لا تنسى رجالها، خاصة من ضحوا من أجل وطنهم وأهلهم".

وأضاف صديق الطبيب الشهيد لـ"الوطن"، أن الهدية كانت قيمة وعبارة عن ظرف به مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وعروسة لعبة للأطفال، وبعض الشيكولاتة، وعلبة كحك العيد، وكارت لتقديم وجبتين من مطعم "ماكدونالدز"، وأيضًا "تابلت سامسونج" من نوع A10.

وعن الطبيب الراحل، قال صديقه فتحي إنه كان رئيسه في العمل منذ 2009 حتى شهر مارس 2020، "كان إنسان جميل، حافظ القرآن، جميع العمليات اللي تحول له من الجمعيات الشرعية لا يأخذ مقابل لها، بل وأحيانا كان يدفع من جيبه للحالات، وآخر ما قام به كانت عمرة قبل شهر من وفاته".