رسالة من هلال وأسرته المتاعفين من كورونا للأطباء والتمريض: شكرا لتعبكم

"بشكر أطباء مصر وبهنيهم بمناسبة عيد الفطر..شكرا على تعبكم معانا"، بتلك الكلمات توجه هلال لبيب، أحد المتعافين وأسرته من فيروس كورونا المستجد، عبر"الوطن" بالتهنئة والشكر لجيش مصر الأبيض بمناسبة عيد الفطر المبارك، معتبرًا ما يبذلونه من تعب وجهد لرعاية المرضى في المحافظات يستحق التحية والتقدير.

بخط يده كتب الأب المتعافي من فيروس كورونا في أبريل الماضي، رسالة تهنئة للأطباء في كل مكان "كل يوم جنود واقفين في خط الدفاع الأول يخاطرون بحياتهم ويضحون بكل شيء.. شكرا من كل قلبي لكل الأطباء والتمريض.. كل سنة وحضراتكم بخير عيد فطر سعيد"، موقعا أسفل الورقة باسمه واسم زوجته إيفون إسحاق وابنته المتعافية أيضا من الفيروس مانويلا هلال".

في منتصف مارس الماضي، وتحديدا في اليوم الخامس عشر من الشهر، اكتشف الأب هلال لبيب إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من عمله كمرشد مرافق للأفواج الإيطالية في مرسى علم، ثم اتجهت زوجته إيفون وطفلته الصغيرة مانويلا 4 سنوات، وطفله كريم وخالهم أبانوب الذي كان يرافقهم طوال فترة سفر الأب في البيت؛ لتكتشف الأسرة إصابتها بالفيروس جميعهم عدا الابن الصغير كريم الذي مكث مع جده وجدته، ومنها بدأت رحلة علاجهم جميعا من الفيروس الجديد.

أشاد رب الأسرة بما تلقاه من علاج ومعاملة داخل مستشفى العزل 15 مايو بحلوان، وأشاد بجودة الطعام وتنوعه ونظافة المكان واهتمام الأطباء والممرضين، موجها الشكر والتحية لهم: "بحمد ربنا إني تعبت وأنا في مصر مش في إيطاليا"، بحسب تعبيره.