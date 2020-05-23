"الأطباء" تشيد بتكريم أسر شهداء كورونا من الجيش الأبيض: خطوة جيدة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قيام مديريات ووكلاء الصحة، بتكريم أسر الشهداء من الأطباء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الأطقم الطبية التي استشهدت جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظات الجمهورية، خطوة جيدة ومقدرة، من قبل الرئيس السيسي.

وأضاف عبد الحي في تصريحات لـ"الوطن": تابعنا أيضا تعليمات الرئيس بإطلاق أسماء الأطباء الذين استشهدوا إثر إصابتهم بكورونا على المدارس والمؤسسات مثل شهداء الجيش والشرطة، وهو أمر جيد، وخطوة رحبت بها نقابة الأطباء في إطار التكريم المعنوي، وننتظر اكتمال التكريم من الناحية المادية وأن يتم مساواتهم وتعويض أسرهم ماديا مثل الجيش والشرطة".