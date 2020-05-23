خلال أسبوع .. الداخلية تنجح في تنفيذ 4055 حكم قضائي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية

:فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (6668) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (40) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (2154) محل مخالف لمواعيد الغلق.

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 41854 شخص ، عدد 12440 سيارة، عدد 1014 دراجة نارية ، عدد 1337مركبة "توك توك" ) .

فى مجال الأمن العام إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (131) متهم وبحوزتهم :

(21) قطعة سلاح نارى ، و (38) طلقة مختلفة الأعيرة.(2) قطعة سلاح أبيض.ضبط (18) قضية إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (4,993 كيلو جرام لمخدر البانجو- 935 جرام لمخدر الحشيش – 182جرام لمخدر الهيروين).

وتنفيذ (4055) حكم قضائى متنوع.

ضبط (372) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة": تم ضبط (1267) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (1رشاش – 123 بندقية آلية – 222 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 61مسدس – 860 فرد محلى الصنع – 1938طلقة مختلفة الأعيرة – 1329قطعة سلاح أبيض).فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية: تم ضبط عدد (2) ورشة، بداخلهما (2مسدس ، 2 فرد محلى ، 7 طلقات مختلفة الأعيرة ، العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع).فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (1236) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (24) مديرية أمن.فى مجال تنفيذ الأحكامتم تنفيذ (518942) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:(2176) حكم جناية.(176081) حكم حبس. (262658) غرامة.(78027) مخالفة.فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعةضبط (19) تشكيل عصابى، ضموا (48) متهماً، إرتكبوا (81) حادث سرقة متنوع.ضبط (188) قضية أحداث.إعادة (5) سيارات مُبلغ بسرقتها.كشف غموض (56) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (85) متهماً.فى مجال ضبط المخالفات المروريةضبط (239571) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (30251مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5234 موقف عشوائى).

فى مجال الأمن الإقتصادىالقضايا التموينية: ضبط (8083 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:ضبط (55) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2468 إسطوانة بوتاجاز) .. تقدر قيمة الغاز المدعم (333180) جنيه. ضبط (23) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (133226لتر) لبيعها فى السوق السوداء.ضبط (8005) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1060,773) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "337" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "335,589" طن، وكذا ضبط (97) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "14,924" طن).قضايا التيار الكهربائى:ضبط (72147) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (39502494) جنيه.فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:ضبط (1183) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (177) قضية ضرائب عامة، كشف (74) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (58) قضية فى مجال الجمارك، (25) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (214) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (393) حكم قضائى، (224) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم " إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى -– متنوع نقد"، (7) قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام تربح وتربيح الغير – إحتيال مصرفى – غسل أموال ".. ، بقيمة بلغت (2410441845 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.قضايا النقل والمواصلات:ضبط (1015) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (1) تشكيل عصابى، ضم (3متهمَين) إرتكبوا (3) وقائع "سرقة".قضايا المصنفات: ضبط (33) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.قضايا المسطحات المائية:ضبط (635) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (859) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (141) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، (145) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (84) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، إزالة ( 497 ) مخالفة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية .فى مجال مكافحة المخدراتضبط (1129) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1230) متهم.. وبحوزتهم الآتى: كمية من مخدر الحشيش، وزنت (225,104 كيلو جرام).كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (639,794 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون، وزنت (2,230 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين، وزنت (17,587 كيلو جرام).كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (22,414 كيلو جرام) .كمية من مخدر الفودو، وزنت (2,90 كيلو جرام). عدد (80433) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال أمن الموانئضبط (9) قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذا (46) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

فى مجال الأمن السياحىضبط (533) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.