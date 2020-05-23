"منة ومازن".. اتهامات متبادلة والأمن يفحص الفيديوهات لتقديمها للتحقيق

كشفت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن تواصل فحص الفيديوهات والاتهامات المتبادلة بين فتاة تدعى منة عبدالعزيز، وشاب يدعى مازن إبراهيم، بعدما نشرت الفتاة فيديو زعمت فيه بأنها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد الأخير، وأضافت المصادر أن الشاب عرض فيديو هو الآخر ونفى فيه الاتهامات، وأكد أنها غير صحيحة.

وأضافت المصادر أن القوات تواصل فحص فيديوهات الفتاة لتحديد هويتها ومكان إقامتها، وأيضا البحث عن الشاب الأخير لتحديد هويته ومكان إقامته لتقديمهما لجهات التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بينهما.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت قصة منه عبدالعزيز 17 عامًا، وذلك بعد قيامها بنشر فيديو تكشف من خلاله عن أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء على يد شاب و3 فتيات.

وروت منة، وهي من مشاهير تيك توك، أن هناك شاب يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت منة أنها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأن مازن والفتيات الـ3 صوروها في أوضاع سيئة وحلق شعرها، وأكدت أنها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.