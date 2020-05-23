"الأعلى للإعلام": رجالة البيت في صدارة مخالفات دراما رمضان بـ63 ملاحظة

أكّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأسبوع الأول من رمضان شهد أعلى نسبة ملاحظات على المسلسلات التي تمّ عرضها على مدار 3 أسابيع من الشهر الكريم، بواقع 219 ملاحظة، مقابل 147 للأسبوع الثاني ثم 130 للأسبوع الثالث بإجمالي 496 ملاحظة.

الأسبوع الأول من رمضان شهد أعلى نسبة ملاحظات على المسلسلات.. والفتوة في ذيل القائمة

كما أظهر تقرير الرصد الإحصائي، تصدر مسلسل رجالة البيت قائمة الملاحظات بـ63 ملاحظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، تلاه مسلسل بـ100 وش بـ53 ملاحظة، ثم سلطانة المعز بـ42 ملاحظة.

وجاء مسلسل ونسني خامسا بـ34 ملاحظة، أعقبه النهاية بـ32 ملاحظة، ثم اتنين في الصندوق بـ 27 ملاحظة، ولما كنا صغيرين بـ25 ملاحظة، ثم مسلسلي شاهد عيان وجمع سالم بـ20 ملاحظة، ثم عمر ودياب 19 ملاحظة، وخيانة عهد 18، وفرصة تانية 15 ملاحظة، ثم اللعبة بـ13 ملاحظة.

وجاء ملسلسلا واكلينها والعة ونحب تاني ليه في المرتبة التالية بـ12 ملاحظة، ثم 9 ملاحظات لـ"ليالينا 80"، و8 لمسلسلي ولاد امبابة ولعبة النسيان، و6 لـ"سكر زيادة"، ثم مسلسلي القمر آخر الدنيا والفتوة بـ4 ملاحظات.