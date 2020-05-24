أسعار السمك اليوم الأحد 24-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم، الأحد 24 مايو الحالي، والتي تنوعت بين سمك البلطي والبوري والمرجان والماكريل والجمبري على النحو التالي:

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 125 إلى 200 جنيه.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 60 إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 280 جنيهًا.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 70 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.