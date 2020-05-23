صدقي صخر عن كاملة أبو ذكري: بدأت التمثيل معها وأنا مراهق

أبدى الفنان صدقي صخر، سعادته لمشاركته في مسلسل بـ100 وش، والذي حقق نجاحًا كبيرًا طيلة عرضه في شهر رمضان.

وجسد "صخر" خلال الأحداث، شخصية أيمن، الصديق الوفي لـ"عمر" الذي يجسد دوره أسر ياسين.

ويتناول المسلسل قصة تشكيل عصابة "سكر وعمر"، وهو من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وأشاد "صخر" بتعاونه مع المخرجة كاملة أبو ذكري، التي سبق والتقى بها وهو مراهق صغير لم يتجاوز الـ16 عامًا من عمره، من خلال المشاركة في فيلم قصير بعنوان "نظرة إلى السماء".

وأضاف "صخر"، في تصريحات لـ"الوطن"، كانت أول مرة تمثيل بالنسبة لي، وهذا الفيلم سافر مهرجانات وحصد جائزة من إيطاليا، وبعد ذلك التقيت بها وأنا شاب من خلال مسلسل زي الشمس، في شهر رمضان الماضي، لنلتقي مجددًا في بـ100 وش.

وتابع: "من المخرجات المتميزات، وأن أحبها على المستوى الشخصي، ودائمًا ما تكون سندًا للممثلين الذين يعملون معها، ولا تبخل بإمداد النصائح والدعم النفسي لهم".

ويستعد "صخر" لعرض مسلسل جديد يشارك فيه يحمل اسم "ليه لاء" من إخراج مريم أبو عوف، بطولة أمينة خليل، حيث يجسد دور ابن عمها السند والداعم لها، "دور حلو، وأتمنى يعجب الناس، وربنا يستر، لأني طالع طيب وواخد صفها في تضارب وجهات النظر واختلاف الأجيال".