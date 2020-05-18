في الحلقة 24 من بـ 100 وش.. غيرة وقلق بين "عمر" و"سكر"

هاجم باسم الأمير زوجته شيرين، بعدما سحبت التوكيل الخاص بها له، نظراً لخيانته لها، في حين لجأت شيرين إلى عمر "آسر ياسين" حتى تقابلا، وذلك في أحداث الحلقة 24 من مسلسل بـ100 وش.

وصلة عتاب بين عمر وشيرين تشعل الغيرة في سكر

وضع هاتف شيرين تحت مراقبة حمادة جعله يكتشف المقابلة التي تمت مع عمر وشيرين، ما جعله يبلغ سكر بالذي حدث وسماعها حديثهما بالكامل ما أثار غيرتها وجعلها تصمم على مقابلة باسم الأمير للانتقام من عمر.

مقابلة سكر وباسم الأمير

أرسل عمر رسائل إلى سكر التي وصلت إلى مكان مقابلتها بباسم الأمير، ولكن رسائل عمر لم تجعلها تتردد لمقابلة باسم ولا حتى فتحت الرسائل، ما جعل عمر في حالة قلق، وتوالى حديث باسم عن علاقته بعمر وتبريره لإرسال رسالة تحذيرية لسكر محذرا إياها من الاستكمال في العلاقة مع عمر، بالإضافة لتلميحاته بأنه معجب بها.

على الجانب الآخر ذهب عمر بحثا عن سكر بعد إرساله عددا كبيرا من الرسائل على هاتفها وعدم ردها فقرر انتظارها أمام المنزل وفي نفس الوقت أنهت سكر مقابلتها بباسم الذي قرر توصيلها للمنزل.

مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري.