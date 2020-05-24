حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الجوزاء أنّهم اجتماعيون، ولهم قدرة كبيرة على التواصل وجاهزون دائماً للمتعة والتسلية، ويُعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى شخصيتهم المزدوجة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يعدانك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية واجتماعية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.