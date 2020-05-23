إسبانيا تعلن موعد "دخول السياح"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، أن حكومته ستفسح المجال أمام دخول السياح مجددا بدءا من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد الإغلاق العام الذي فرض في منتصف مارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس وزراء إسبانيا: "أعلن لكم أنه بدءا من يوليو، سيستأنف دخول السياح الأجانب في ظروف آمنة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية، السبت، أن بطولة الدوري المحلي لكرة القدم (الليجا)، سيتم استئنافها في الثامن من يونيو المقبل.

وقال كبير خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية، إن الدولة الأوروبية "قريبة للغاية" من السيطرة على تفشي فيروس كورونا بها.

وأضاف مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا، فيرناندو سيمون: "يمكن أن نكون قريبين للغاية من السيطرة على الفيروس في مستويات (العدوى) التي لا يمكن تقريبا اكتشافها".

وبقيت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا أقل من مائة وفاة لليوم السادس على التوالي، الجمعة، عندما أعلنت وزارة الصحة 56 وفاة.