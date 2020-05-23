محافظ القليوبية يحصر المباني المخالفة المتاخمة للطريق الحر

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ويرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية؛ لحصر المباني المخالفة على الأراضي الزراعية الملاصقة للطريق الحر.

وبدأ الهجان جولته بتفقد عزبة مشتهر، وتبين وجود مجموعة مبانٍ بها أعمده إنارة، إضافة إلى مخازن وأرض فضاء بها لتخزين السيراميك، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المخالفين وإزالتها.

وشدد المحافظ على ضرورة تجميل وتقليم وتهذيب الأشجار، والاهتمام بالري المستمر، إضافة إلى إنارة مدخل مدينة بنها من أمام المصنع الحربي، مشددا على المتابعة المستمرة واستكمال أعمال النظافة والتجميل بكل الميادين وتنسيق الحدائق وتقليم أشجارها الموجودة بالمدينة.