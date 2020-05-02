محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات برج سكني بالقناطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة برج مخالف بمدينة القناطر الخيرية، مكون أرضي و10 طوابق، وصادر له ترخيص أرضي و5 طوابق، حيث قام صاحب العقار ببناء 4 طوابق بالمخالفة.

وتابع المحافظ بنفسه أعمال إزالة الطوابق الأربعة المخالفة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تنفيذ عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة، مضيفًا أن أجهزة المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون بالبناء عشوائيًا بدون ترخيص، أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظًا على المواطنين وأرواحهم.