مصادر: "منة عبدالعزيز" و"مازن" أمام جهات التحقيق خلال ساعات

قالت مصادر أمنية مطلعة، إن أجهزة الأمن سوف تنتهي من إجراء التحقيقات في الفيديوهات والاتهامات المتبادلة بين فتاة تدعى "منة عبدالعزيز"، والتي تنشر فيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، وشاب آخر يدعى "مازن إبراهيم"، خلال الساعات القليلة المقبلة، وأضافت المصادر أنه في حالة ثبوت الاتهامات المنسوبة للشاب سوف يلقى القبض عليه وتقديمه لجهات التحقيقات.

وأشارت المصادر إلى أنه سوف يجري التحفظ على الفتاة لمناقشتها في ملابسات الواقعة، وعن الفيديوهات التي تقوم ببثها من خلال "تيك توك"، والتي يحمل بعضها تحريضا على الفسق.

وكشفت المصادر، أن أجهزة الأمن تواصل فحص الفيديوهات والاتهامات المتبادلة بين الفتاة والشاب، بعدما نشرت الفتاة فيديو زعمت فيه أنها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد الأخير، وأضافت المصادر أن الشاب عرض فيديو هو الآخر ونفى فيه الاتهامات، وأكد أنها غير صحيحة.

وأضافت المصادر أن القوات تواصل فحص فيديوهات الفتاة لتحديد هويتها ومكان إقامتها، وأيضا البحث عن الشاب الأخير لتحديد هويته ومكان إقامته لتقديمهما لجهات التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بينهما.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت قصة منة عبدالعزيز 17 عامًا، وذلك بعد قيامها بنشر فيديو تكشف من خلاله عن أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء على يد شاب و3 فتيات.

وروت منة، وهي من مشاهير تيك توك، أن هناك شاب يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت "منة" أنها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأن "مازن" والفتيات الـ3 صوروها في أوضاع سيئة وحلق شعرها، وأكدت أنها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.