هيئة أوروبية تدعو لملاحقة عناصر داعش العائدين إلى بلادهم

دعت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست"، اليوم، إلى ملاحقة المتطرفين، العائدين إلى بلادهم بعدما قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا، على المستوى الدولي بـ"جرائم حرب".

وذكرت الهيئة، ومقرها لاهاي في هولندا، في تقرير صادر عنها أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم، أن الكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حاليا سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب، مضيفة أنه قد وجهت إلى هؤلاء المتطرفين العائدين اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم داعش ينبغي أن يعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا"، مضيفة أنه بالتالي قد يحمل أعضاؤه والمقاتلون الإرهابيون الأجانب مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى.

وأكدت أن نماذج "الاتهامات التراكمية" موجودة بالفعل خصوصا في فرنسا وألمانيا، مطالبة بأن تقام مثل هذه الملاحقات على المستوى الدولي، ما يسمح بالمطالبة بأحكام مستفيضة، مشيرة إلى أن الملاحقة بناء على جرائم دولية أساسية ليست محدودة بالزمن، ما سيعطي للمدعين إمكانية العمل على هذه القضايا خلال العقود المقبلة.