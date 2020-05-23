أرملة المنسي تكشف تفاصيل فوز "حمزة" ببطولة الرماية بالليزر

فاز حمزة أحمد منسي، نجل الشهيد العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 ببطولة الرماية بالليزر التي ينظمها الاتحاد المصري للخماسي الحديث عبر الإنترنت، خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو الجاري.

وقالت منار منسي أرملة الشهيد أحمد منسي، إن "حمزة" يعشق الرياضة خاصة الرماية، مضيفة "نظرا لظروف كورونا وعدم الخروج من المنازل كان الاتحاد المصري ينظم هذة البطولة فشجعته للمشاركة، وانضم إلى اللاعبين وانتظم في البطولة حتى التصفيات أمس الجمعة وكان من الفائزين".

وأكملت: "استقبلنا لجنة من الاتحاد لتسليم حمزة جائزة التفوق، وهي عبارة عن أدوات الرماية (‏طبنجه ليزر) (هدف ليزر)، وقرروا انضمامة للاتحاد ليكون أصغر عضو في الاتحاد المصري للخماسي الحديث".

وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أعلن فوز وانضمام حمزة أحمد صابر منسي نجل البطل ‏شهيد الواجب أحمد صابر منسي، ليكون ضمن أسرة ولاعبي رياضة الخماسي الحديث.

وانضم حمزة منسي إلى بطولة الرماية بالليزر التي ينظمها الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وهي الرماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت، خلال الفترة من 22 حتى 29 مايو الجاري، لجميع المراحل العمرية بداية من 10 ‏سنوات بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري، ضمن الإجراءات الإحترازية ‏لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.‏