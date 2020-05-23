"الأوقاف" و"المأذونين" يضعان ضوابط للزواج خلال إجازة عيد الفطر

حذرت وزارة الأوقاف الأئمة وجميع العاملين بها من المشاركة في أي عقود قران كوكلاء مأذونين، وطالبت الوزارة جميع العاملين بها من السماح بأي عقد قران في المساجد أو ملحقاتها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة أن العمل كوكيل مأذون أو السماح بعقد في المسجد أو المشاركة والإسهام في زواج قاصرات سيجرى التعامل معه بمنتهى الشدة، وبعقوبات مغلظة إدارية وقانونية.

من ناحية أخرى، طالبت نقابة المأذونين جميع أعضائها بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أوضحتها الدولة، وعدم السماح خلال عقد القران سوى بالعروسين والشهود ووكيل العروس، سواء كان العقد بمكتب المأذون أو بمنزل العروسان.

وقال إسلام عامر نقيب المأذونين، لـ"الوطن"، إنه جرى التأكيد على جميع أعضاء النقابة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، خشية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على المأذونين بالإبلاغ عن منتحل صفة المأذون فور اكتشافه، حتى لا يستغل أحد المهنة أو يسيء إليها.

وأشاد عامر بتنبيه الأوقاف على الأئمة بعدم عقد القران، حتى يغلق الباب على زواج القاصرات، حيث العقد الشرعي بالمسجد بلا مأذون هو الباب الأكبر لزواج القاصرات، مشيرا إلى أن تنبيه الوزارة سيحد من استغلال الأئمة والمساجد في هذا العمل الوضيع والمجرم قانونا.