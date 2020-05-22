بعد العيد.. الأوقاف تكرم فريق عمل مسلسل الاختيار: عمل وطني عظيم

قررت وزارة الأوقاف تكريم فريق عمل الاختيار بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك تقديرًا لدور الفن الهادف في بناء الوعي.

وقال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه تقديرًا من وزارة الأوقاف المصرية للعمل الراقي والفن الهادف وأثره في بناء الوعي السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيعًا منها لكل عمل وطني عظيم، فإنها قررت تكريم فريق عمل مسلسل الاختيار، وذلك بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن التكريم سيكون وفق ما يتم الترتيب له مع فريق العمل، تأكيدا على دعم الوزارة لكل عمل وطني جاد ولا سيما ما يتصل ببناء الوعي وتشكيل الوجدان تشكيلا وطنيا وفكريا صحيحا.