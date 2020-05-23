"نقابية كيما" تطالب بتأجيل نقل أسهم الشركة لسداد مديونيتها لـ"القابضة"

طالبت اللجنة النقابية للعاملين بشركة كيما للصناعات الكيماوية، بتأجيل النظر في نقل ملكية الأسهم المملوكة للشركة بشركتي أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر، مقابل المديونية المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لدي شركة كيما والتي تبلغ 701 مليون جنيه.

وتمتلك شركة كيما 34 مليون سهمًا بشركة أبو قير للأسمدة، وتصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون جنيه، بجانب 9 ملايين سهمًا بشركة الدلتا للسكر بقيمة 75 مليون جنيه، وتدر الأسهم أرباحًا سنوية تقدر بنحو 58 مليون جنيه.

كانت الشركة القابضة قد أرسلت خطابًا إلى شركة كيما بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وحددت فيه 2 يونيو المقبل لانعقادها، وتضمن جدول أعمال الجمعية في أحد بنوده النظر في نقل ملكية الأسهم المملوكة لشركة كيما بالشركات المشتركة مقابل المديونية المستحقة للشركة القابضة.

وخاطبت اللجنة النقابية للعاملين بشركة كيما، الشركة القابضة بتأجيل النظر في نقل ملكية الأسهم، لحين توصل اللجنة ومجلس إدارة الشركة إلى مقترح بديل عن نقل ملكية الأسهم لسداد المديونية قبل انعقاد الجمعية العامة، لما تمثله الأسهم كأحد أصول الشركة وأحد مصادر الأرباح السنوية، والتي يجب الحفاظ عليها لما تحققه من استقرار للشركة والعاملين بها.