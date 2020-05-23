اعرف حقك.. الفرق بين التصاريح والتراخيص من مرفق الكهرباء

يصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التراخيص والتصاريح لمن يرغب في مزاولة أنشطة انتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء، وتقدم طلبات الحصول على الترخيص أو التصريح على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات والمستندات المطلوبة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية الفرق بين الترخيص والتصريح الذي يصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفرق بين الترخيص والتصريح الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

يوضح ما يلي الفرق بين التصاريح والتراخيص التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

ـ أولا التصريح: هي الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.

ثانيا الترخيص: هي الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما أن للجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

إضافة إلى تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.