الوادي الجديد تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات تزامنا مع عيد الفطر

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، حالة الطوارئ ورفع الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات التابعة لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مع تكليف إدارة مستشفيات بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة.

وأضاف "محروس"، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدين من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، فضلًا عن تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولى العمل في حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

وشدد "محروس"، على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل مختلف مستشفيات الوادي الجديد وأقسامها الطبية، ومراعاة التزام كافة المتواجدين بها من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى من فيروس كورونا، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.