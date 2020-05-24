متخليش حاجة توقفك.. شباب يمارسون الرياضة بخشب "عربة الكارو" رغم كورونا

لم يمنعه فيروس كورونا من استكمال ممارسة رياضاته المفضلة، حيث إنه كان شاباً رياضياً مواظباً على التمارين في صالات الجيم، وعقب قرار غلقها لمنع انتقال العدوى، قرر ممارسة "المصارعة الرومانية وكمال الأجسام"، باستخدام أدوات بسيطة متاحة له، فرأى أن تحويل "الحقل الزراعي"، لصالة جيم أفضل الخيارات أمامه، لخلو المكان، مستغلاً بعض الشدات الخشبية القديمة، وعربة "الكارو" كمعدات بديلة عن التى كان يستخدمها فى الصالات الرياضية.

أحمد الصاوى، 21 عاما، طالب بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، الذي حرص على اصطحاب مدربه معه للحقل الزراعي لممارسته تمارينه الرياضية، "كنت بتمرن فى صالة المصارعة بنادى بيلا الرياضى، ولكن الصالات الرياضية والجيمات اتقفلت بعد انتشار كورونا، ومعرفش أسيب نفسى، الشخص الرياضى بيبقى صعب عليه يبطل تمارين، ففكرت فى مكان يكون واسع وخالى علشان أقدر أتمرن، لقيت الأرض الزراعية أحسن مكان، ولقيت شدات خشبية وعربة كارو استخدمتها فى التمارين"، بحسب تلخيصه للفكرة.

يقول الصاوي: "بتمرن أنا ومجموعة من أصحابى، مصارعة رومانى، تحت إيد الكباتن ياسر عبدالرحمن، محمد غالى، غنام الرحمانى، وعبد الرحمن بدير، فلما التمرين وقف فى النادى بسبب كورونا، بدأ المدربين يساعدونا إننا نتمرن، فلقينا إن فى إمكانيات إننا نتمرن، ونزلنا دوار فى حقل زراعى وبدأنا نتمرن، أى تمرين اللى بيميزه الكابتن مش الآلات نهائياً، يعني اللي كان بيشرف علينا هناك وبيمرنا كابتن غالي، وهو اللى كان بيظبط لنا معاد التمرين وأنا على أساس الميعاد بظبط نفسي، وإن شاء الله كورونا تعدى على خير ونرجع نمارس الرياضة فى الجيمات والصالات الرياضية من تانى، ونحقق بطولات فى مجال المصارعة الرومانية".

استخدم الشاب وأصدقاؤه أدوات بسيطة فى التمرينات الرياضية: "استخدمت بار، ودنابل، وحبل، وكوتشات عربيات قديمة، وآلات يدوية يعني نلعب عُقلة بيها، وعروق خشب، وكنا بنستخدم العربية الكارو فى بعض التمارين، أنا وأصدقائي نادر شعبان، وفارس غالى، وهم أيضا أبطال فى المصارعة الرومانية، وحصلوا على مراكز متقدمة أكتر من مرة على مستوى محافظة كفر الشيخ، والجمهورية، الرياضة شيء مهم جد، لازم الشباب تمارس رياضة لأنها بتعزز صحة الجسم، وبتقوى المناعة، وكمان بترفع من معنوياتنا في الفترة اللى إحنا مجبرين فيها على البقاء فى منازلنا، وكمان هتقينا شرّ زيادة الوزن اللى مفيش مفرّ منه فى فترة الحجر المنزلى".