محامي محسن السكري: لم نبلغ بالإفراج عنه.. وسنستعلم عن القرار

قال أنيس المناوي، محامي ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المدان بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إنه لم يبلغ رسميا كمحامي للمتهم أو أسرته بقرار العفو عنه ضمن الأسماء المذكورة في قرار العفو الرئاسي.

وأوضح المحامي بالنقض أنه سيستعلم رسميا عن قرار العفو ومدى صحة ما أثير إعلاميا حول هذا الشأن، مؤكدا على أنه حتى الآن لم تصدر كشوفات الأسماء للمعفى عنهم، وأنه يأمل أن تتضمن اسم موكله.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على 3157 سجينا من بينهم الضابط السابق محسن السكري.

فيما قالت مصادر أمنية، إن مصلحة السجون أفرجت عن الضابط السابق محسن منير السكري، والذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد لإدانته بالاشتراك في قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وفي 2012، أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة جنايات القاهرة بالحكم السجن المؤبد للمتهم الأول في القضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري.

وقالت النيابة العامة إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم.