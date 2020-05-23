نيللي كريم عن نهاية "بـ100 وش": مبروك لكل أفراد العصابة

انتهت أحداث الحلقة الـ30 من مسلسل بـ"100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث نجحت العصابة فى الهروب إلى خارج البلاد، ولكن دون أموال عملية النصب الأخيرة.

ونشرت "نيللي" عبر حسابها الشخصي "تويتر" صورة تجمعها بـ"آسر ياسين"، وعلقت عليها قائلة: "يا رب تكون النهاية عجبتكم مبروك لكل أفراد العصابة" .

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية سكر - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف أيضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.