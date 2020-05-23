بدء إنشاء مجمع المصالح الحكومية "المميكن" بالوادي الجديد بعد العيد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السيت، إنه سيجري البدء في إنشاء مشروع مجمع المصالح الحكومية "المميكن" بمنطقة المطار شمال مدينه الخارجة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بتكلفة 105 ملايين جنيه.

وأضاف المحافظ، أن المجمع سيقام على مساحة 11 فدانًا، بمنطقة المطار شمال مدينة الخارجة وجرى تكليف الجهاز التنفيذي بسرعة تسليم الأرض للبدء في أعمال تنفيذ المرحلة الأولى، وإعداد دراسة فنية تشمل استغلال المنطقة جنوب شرق مسجد "الرحمن الرحيم" على أول الطريق الدائري، لإنشاء مشروعات صيانة وخدمات سيارات وكافتيريا.

وكان محافظ الوادي الجديد قد أعلن بداية يناير 2020، عن استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع مجمع المصالح الحكومية "المميكن" شمال مدينة الخارجة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 400 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.