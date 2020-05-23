والد الشهيد خالد مغربي: عشت أحداث مسلسل الاختيار في الواقع

قال محمد مغربى، والد الشهيد البطل خالد مغربي الشهير بـ "دبابة"، إنه رسخ داخل ابنه قبل استشهاده، قيم البطولة والشهامة والوطنية.

وأوضح والد الشهيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه كان يتابعه باستمرار وهو في سيناء من خلال الاتصال به تليفونياً ويحثه على اليقظة والتضحية من أجل تراب الوطن.

وأضاف: "كنت بكلمه في التليفون لما يكون فيه شبكة وأقول له خلى السلاح صاحي وأنا ربيته على البطولة والشهامة والحمد الله ربنا أسعدنى بيه وأصبح شهيدا".

وعن مسلسل الاختيار قال والد الشهيد: "أنا عشت أحداث مسلسل الاختيار فى الواقع.. وكل التقدير والتحية للقائمين عليه كونهم يؤدون رسالة".