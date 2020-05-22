أرملة الشهيد خالد مغربي تكشف رد فعل ابنها عند سماع اسمه في "الاختيار"

قالت رضوى، أرملة الشهيد خالد مغربي، الشهير بـ"خالد دبابة"، أحد أبطال الصاعقة في معركة "البرث" بسيناء، إن زوجها استشهد أثناء حملها في الشهر الرابع، وكان يعلم أنها حامل ولكنه لا يعلم نوع الجنين، "الحمد لله بعد 5 شهور من استشهاد خالد ربنا رزقني بخالد بردو، عشان يفضل معانا بسيرته، ويفضل معانا بأسمه".

وأضافت "رضوى"، خلال اتصال هاتفي برنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أنها تابعت حلقة أمس من مسلسل الاختيار، "من أول الحلقة وهو ظهر فيها، أنا مكنتش عارفة إنه هيظهر في الحلقة دي، كنت بلعب مع ابني وسمعت بيقولوا خالد مغربي دبابة سينا اللي في أيدينا ولقيت ابنه بيبص على التلفزيون بيقولي بابا أهو فقولتله آة طبعا بابا، وبدأ يغني خالد مغربي دبابة بطل وجنبه إحنا غلابة"، موضحة أن ابنه يبلغ من العمر عامين و6 أشهر.

وتابعت: "حلقة امبارح من أول ما أعلنوا عن أنهم هيعملوا مسلسل عن قصة أحمد منسي الصراحة كنت الحلقة دي خايفة منها من قبل أي حاجة، وكنت إمبارح مترددة أشوفها ولا لأ، خصوصا بعد بوست المخرج بيتر ميمي، حاولت إني مشوفهاش بس مقدرتش إني متفرجش على الحلقة دي".

وأوضحت أنها شعرت بالفخر عند مشاهدة زوجها في حلقة أمس، "رغم الوجع والألم اللي أنا حسيت به وأنا بتفرج عليها لكن بعد ما قفلت لقيت كمية تليفونات من ناس وناس على الفيسبوك بتكلمني ومعرفهاش، من ضمنهم واحدة كلمتني معرفهاش بتقولي أنا بنتي عندها 4 سنين وكانت بتتفرج على المسلسل وأول ما خلص جابت المصحف وقعدت تقرا سورة الفاتحة 10 مرات فبتقولها إنتي بتعملي إيه فردت عليها أنا بقرا الفاتحة على روح خالد دبابة ومنسي وعلي علي وماسة".