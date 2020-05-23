آسر ياسين: نتمنى نكون أسعدناكم السنة ديه زي ما أحنا اتبسطنا بيكم

انتهت أحداث الحلقة الـ30 من مسلسل بـ"100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث نجحت العصابة في الهروب إلى خارج البلاد، ولكن دون الحصول على أموال عملية النصب الأخيرة .

ونشر آسر ياسين عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، صورة له مع نيللي كريم، وعلق عليها قائلا، "نتمني نكون أسعدناكم السنة ديه زي ما أحنا اتبسطنا بيكم".

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية سكر - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف أيضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، بجانب عدد آخر من الفنانين.