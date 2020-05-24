مصر تعود إلى سوق السندات الدولية بطرح تاريخي.. وتنجح في تغطية الاكتتاب بـ4 أضعاف

نجحت مصر فى العودة إلى سوق السندات الدولية، وبقوة، بأكبر طرح، رغماً عن الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال مؤخراً بسبب تداعيات كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 - 12 - 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالى، وبأسعار عائد جيدة جداً فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخراً، وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قِبل المستثمرين.

وقد شهد الطرح منذ بدايته تزايداً مستمراً وقوياً لطلبات الشراء من قِبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.

وفى ضوء هذا الإصدار، استطاعت وزارة المالية العودة إلى سوق السندات الدولية لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالى القادم 2020/ 2021، وتعدّت التغطية 4 مرات قيمة الطرح، لتصل إلى 22 مليار دولار قبل نهاية الطرح، مما يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى، حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية.