الوادي الجديد تواصل تعقيم منازل المخالطين لمصابى كورونا

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إن الأجهزة المختصة بمحافظة الوادي الجديد، تواصل تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير للمنازل الخاصة بالحالات المخالطة لمصابي فيروس كورونا بمركزي الداخلة والخارجة.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي للفيروس، بعد أن تزايدت أعداد المصابين إلى 54 حالة حتى أمس الجمعة، حيث جرى الدفع بوحدات التطهير المجهزة لجميع المنازل التى جرى تحديدها بمعرفة فرق التقصى وجرى تطهيرها بالكامل.

وأضاف المحافظ، أنه يجرى رصد حركة المخالطين للحالات الايجابية وهي مطمئنة، وذلك بعد مرور الفترة المقررة للعزل، دون ظهور أي أعراض وخروجهم من العزل المقرر.

وأوضح المحافظ، أن الوعي الذى بدأ عليه حالات المخالطين من تنفيذ التعليمات بعدم الخروج كانت فى منتهى الانضباط، حيث تواصل مع عدد منهم، وأثنى على ما يقومون به من احترازات مشددة لمنع انتقال العدوى.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتولى تنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة، واستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة آخر المستجدات حول الفيروس المستجد، إضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق، مع توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير، والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا للحد من انتشار فيروس كورونا.