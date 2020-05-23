فيديو.. الجيش الوطني الليبي يعلن أسر 12 مرتزقا سوريا

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر عن أسر 12 شخصا، قال إنهم "مرتزقة من حاملي الجنسية السورية".

وجاء في بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، اليوم السبت، أن القوات المسلحة تستهدف مجموعات حشد المعتوه داخل معسكر اليرموك، بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر.

وأضاف البيان أن هذا الاستهداف "خلف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد، كما قامت وحداتنا بأسر 12 مرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتبعون لهذه المجموعات"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ونشرت شعبة الإعلام مقطع فيديو للعملية كما نشر نشطاء على "فيسبوك" مقطع فيديو لأسر من قيل إنهم "مرتزقة".