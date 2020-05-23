نانسي عجرم: اقتربت من التمثيل في "سكر زيادة" لولا كورونا

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن اقترابها من أداء دور في أحداث مسلسل "سكر زيادة"، لولا انتشار فيروس كورونا المستجد.

مسلسل "سكر زيادة" من بطولة النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، حيث عرض على شاشة قناة "MBC مصر"، خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت نانسي عجرم، في تصريحات لموقع "العربية"، إنها سعيدة للغاية بغنائها تتر المسلسل، معربة عن كونها تجربة مميزة بالنسبة لها، خاصة وأنها جمعتها بالنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

وأضافت عجرم، أنه كان من المقرر لها أن تشارك بالتمثيل في أحداث المسلسل، حيث تؤدي دورًا بسيطًا داخل الحلقات، إلا أن الإغلاق الذي فرضه انتشار كورونا حال دون تحقيق ذلك.

وأكدت المطربة اللبنانية، أنها تلتزم الحجر المنزلي بصحبة عائلتها للحفاظ على سلامتهم، واصفة الفيروس بأنه جديد وغير معروف وليس له علاج حتى الآن.

وأشارت عجرم، إلى أنها تستغل فترة الحجر المنزلي للقيام بعدد من الأنشطة المختلفة، منها الأعمال المنزلية وممارسة بعض الألعاب رفقة أفراد عائلتها، وطهو الطعام.