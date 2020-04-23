نانسي عجرم تحضر في الحلقة الثانية من مسلسل "اللعبة"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "اللعبة"، حضور للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال غناء أغنيتها "بنت الجيران" داخل أحداث الحلقة.

وتدور أحداث الحلقة الثانية من المسلسل الذي يبث على قناة "MBC مصر"، حول دخول بطلي المسلسل "مازو" الذي يجسده هشام ماجد، و"وسيم" الذي يقوم بدوره شيكو، في تحدٍ جديد يديره مجهول عن طريق هاتفين أرسلهما لهما.

وينص التحدي بين الثنائي، على أن من يقوم بغناء أغنية "بنت الجيران" في البلكونة، ومن ينجح يفوز بـ50 ألف جنيه.

واضطر الثنائي لأداء الأغنية في البلكونة للفوز بالجائزة، بالرغم من إقامة عزاء بجانب المنزل، متحججين بأنها كانت وصية المتوفى.