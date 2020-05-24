باحث: الأجهزة الأمنية نجحت في الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية

قال عمرو فاروق الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، إن ما شهدته الساعات الماضية من مداهمة للأوكار الإرهابية في شمال سيناء، والإعلان أيضًا عن خلية تابعة لجماعة الإخوان، وقناة الجزيرة تقوم بإنتاج أفلام وثائقية مضللة تستهدف مؤسسات الدولة المصرية، يضعنا أمام مجموعة من النقاط الهامة التي تستوجب الوقوف أمامها.

وأوضح أن أبرز هذه النقاط يتمثل في أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت بشكل كبير في توجيه الضربات الاستباقية على مدار المرحلة الماضية.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة الأمنية تتفوق في الحصول على المعلومات وقراءة الأحداث بدقة متناهية، ورصد تحركات العناصر الإرهابية بوضوح سواء داخل سيناء أو خارجها، لافتًا إلى أن التنظيمات المتطرفة تعتمد في تحركاتها على حرب العصابات، وفقه المباغتة، وتستغل الأحداث والمناسبات لتوجيه ضربات لتكبيد مؤسسات الدولة المصرية لإحداث خسائر فادحة.

وتابع، بأن كل هذا تم إجهاضه منذ السنوات الماضية من خلال العملية الشاملة في سيناء 2018، نتيجة رصد تحركاتهم، حيث نجحت الدولة المصرية في تجفيف منابع الإرهاب داخل التراب المصري بنسبة 98٪ رغم وجود عمليات متفرقة، لأن الإرهاب لن ينتهي في ظل دعم مؤسسات خارجية وأجهزة استخباراتية، ووجود إمدادت على المستويين البشري والمالي.

وأكد الباحث، نجاح الدولة المصرية في الوصول للمعلومة، وتوجيه ضربات بشكل كبير وتصفية عدد كبير من القيادات المؤثرة داخل التنظيمات المتطرفة في سيناء وخارجها، وغلق العديد من الأنفاق في شمال سيناء، ومنع إقامة أي تمركز لهذه العناصر في أي بقعة جغرافية، وهذا يعد نجاحًا للدولة المصرية لأنه لا يوجد لدينا منطقة معينة يمكننا أن نقول أن هذه العناصر متمركزة فيها.