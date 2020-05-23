التنمية المحلية تكشف استعدادات المحافظات لعيد الفطر

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنية المحلية، أجرى اتصالا مع المحافظين للتأكيد على فتح غرف عمليات المحافظات والأزمات مع الغرفة المركزية للوزارة وغرف عمليات الوزراء، للتأكيد على توافر كل عناصر الخدمات، مثل السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية والتموينية بالأسواق، والتأكيد على تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات في فترة العيد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "الآن"، على قناة "اكسترا نيوز": "جرى التأكيد على غلق الحدائق والشواطئ العامة والخاصة في المناطق الساحلية وإيقاف كل أتوبيسات النقل الجماعي والرحلات داخل وخارج المحافظات وإيقاف وسائل النقل العام والنقل النهري".

وتابع أن عملية التنسيق قائم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن شعراوي وجه المحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المحلية ونسق مع قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق بتوجيهات رئيس الوزراء، والتأكيد على أن هذه الوحدات المحلية تمر خلال العيد وترصد المخالفات مثل التعديات على الملكيات الخاصة وأراضي الدولة.