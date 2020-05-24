تعاون الرجال والنساء والأطفال.. موسم حصاد القمح بواحات الوادي الجديد

ينتظر أهل الواحات بمحافظة الوادي الجديد، موسم حصاد القمح، كل عام بمجموعة من العادات والتقاليد المتوارثة، جيلا بعد جيل، الذي يبدأ من يوم 10 أبريل ويستمر لمدة شهرين، لأنه ثمار تعب وعناء مع تقلبات المناخ وظروف زراعية مختلفة عن وادي النيل لأن الزراعة هنا تعتمد على الري من مياه الآبار كثيرة الأعطال.

وفيما يلي أهم العادات والتقاليد عند بدء موسم حصاد القمح بين أهل الواحات..

1- مع اقتراب موعد موسم حصاد القمح يبدأ الفلاحون بتجهيز المناجل والأربطة المُعدة خصيصا لربط ما يتم جمعه من المحصول في صورة حزم، ويتم إرسال المناجل مع الأطفال "لشرشرتها"، أي لتكون كالمنشار، وهو ما يتم قبل الموسم بفترة لتجنب الزحام.

2- تحديد الأرض التي سيبدأ منها الحصاد، ويتم إبلاغ الشباب بهذا الاتفاق، حيث يقومون هم بالحصاد، بينما يقوم كبار القرية بعملية الإشراف عليها، والربط بالأربطة المصنوعة من عراجين البلح التي يطلقون عليها "الأصرفة".

3-إعداد "العرسة" أو الصومعة التي يتم تخزين المحاصيل فيها بصورة مؤقتة ليتم دراسها بعد ذلك، وكل عائلة يكون لديها "عرسة" خاصة بها، وتكون قريبة من المزارع، والتي تكون خالية طوال العام، ويتم تجهيزها قبل موسم الحصاد وتنظيفها، وبعد معاينتها يتم الاتفاق على من سيضع في الجهة البحرية أو القبلية، حسب مكان مزرعة كل واحد لتكون قريبة.

4- تشارك النساء الرجال في إعداد عراجين البلح، التي كنا نجمعها من الموسم للموسم لصنع الأصرفة من أجل الأربطة، فمجرد ظهور علامات النضج على القمح والشعير تجهز النساء الأطعمة وتصحن الدقيق، ودش الأرز في المهراس وتجهيز وجبات الفطور والغذاء للرجال.

5- دور الأطفال أيضا في عملية الحصاد، حيث كانت أمهاتهم يعطينهم حقائب صغيرة يطلقون عليها "علاقة"، ويطلبن منهم تنقية الحبوب التي تقع على الأرض أثناء عملية الحصاد، وهو ما يطلقون عليها في الواحات "الخير الجديد" الذي يدخل البيوت مبكرا.

6- يستمر طحن كميات محدودة تكفي لمدة أسبوعين من محصول القمح الجديد، بعد غسلة جيدا بالماء لإزالة الشوائب، وتتوالى هذه العملية طوال العام لأن النساء هن من يصنعن الخبز في الفرن البلدي المبنية من الطوب اللبن الموجودة بكل منزل.