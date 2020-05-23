الوادي الجديد تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من مدينة موط بمركز الداخلة، ليصبح إجمالي الإصابات 49 حالة، و6 حالات وفاة، بينما وصل عدد المتعافين لـ29 حالة، بعد تعافي حالتين اليوم وخروجهما من مستشفى العزل.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جري انتهاء مدة العزل المنزلي لـ13 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأضاف المحافظ، أنه جرى البدء في استخدام المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، لتقديم خدمة فحص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للمنظومة التي أقرتها الوزارة.

وأوضح المحافظ، توفير أكثر من 50 ألف كمامة لطرحها بالمنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحًا حظر دخول المنشآت والمصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة، وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.