نجل أحد شهداء الجيش الأبيض: تكريم الرئيس أول فرحة في بيتنا بعد الوفاة

قال الدكتور محمود كارم، نجل الدكتور كارم محمود شهيد الجيش الأبيض، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشهداء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يعد وساما على صدور عائلات الأطقم الطبية.

وقال كارم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "التكريم وسام على صدرنا وطيبت خاطرنا جدا، كنا عارفين ده ومتوقعينه".

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا كونه إنسان وطني ويحب شعبه.

وتابع: "الرئيس السيسي كان أول فرحة دخلت بيتنا بعد وفاة والدي، ومهما قلنا لن نوفي الرئيس قدره".