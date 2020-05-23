هدية من السيسي لأسرة شهيدة كورونا.. وولداها: "أب لكل المصريين"

سلم اليوم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسرة الممرضة ابتسام العمروسي، شهيدة الجيش الأبيض، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد تكريما لها وتخليدا لذكراها الطيبة.

وكانت "ابتسام" تعمل في العيادة الشاملة بقسم الجلدية التابعة لمستشفيات جامعه طنطا، وجرى اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى صدر المحلة للعلاج.

من جانبه قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن الدولة لا تنسى أبناءها ومن ضحى بأنفسهم في سبيل هذا الوطن، مشيرا إلى أن زيارته اليوم بتكليف من القيادة السياسية لتقديم التهنئة إلى أسرة الشهيدة وإدخال البهجة والسرور على قلوب أسرتها.

من جانبهما وجه طه 16 عاما، ومصطفى 13 عاما، ابني الشهيدة ابتسام، الشكر إلى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه على تهنئتهما بالعيد، واصفين إياه بـ" أب لكل المصريين".