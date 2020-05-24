الجيش الليبي يتهم الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع البلاد للمستعمر التركي

اتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.

وأكد حفتر في كلمة بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم السبت، على مواصلة القتال حتى رد المستعمر مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية "التخلف".

وهنأ حفتر جنوده بعيد الفطر، مشيدا ببسالتهم، قائلا "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر، كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا".

وتابع "إن كل تركي باغ وطأ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران مدافعكم، فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة".