الشركة المنتجة لـ"النهاية" تسأل المتابعين: ياتري خلصت ولا فيه جزء تاني

نشرت "سينرجي" الشركة المنتجة لمسلسل "النهاية" تساؤلًا بشأن غموض أحداث الحلقة الأخيرة من العمل الدرامي.

وكتبت الشركة عبر "فيس بوك"، "قدروا يحرروا زين من تجميده بعد 25 سنة، وريناد استغربت انه مكبرش.. بس ياتري خلصت كده ولا ممكن يكون في جزء تاني".

وكان الحلقة الأخيرة من المسلسل فجرت فيها التكنولوجيا واختفت تماما من على أرض التكتل، فحين تم فك تجميد المهندس زين وقابل تلميذته ريناد التى أصبحت تترأس الحياة فى أرض التكتل بمدينة القدس

وكان الحلقة الأخيرة من المسلسل قد شهدت تفجير التكنولوجيا، واختفاء أرض التكتل، وفك تجميد المهندس زين، والذي قابل تلميذته "ريناد" التي أصبحت تترأس الحياة فى أرض التكتل بمدينة القدس.

وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبدالوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.