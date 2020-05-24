تجديد إقامات العاملين في القطاع الحكومي "أون لاين" بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، تجديد إقامات العاملين في القطاع الحكومي أون لاين، وذلك يأتي في إطار عملية التطوير المستمرة بجميع القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية الكويتية، تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، إن قطاع شؤون الإقامة، أطلق بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خدمة تجديد الإقامة وفق المادة 17 للقطاع الحكومي الكترونيا "أون لاين"، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية "www.moi.gov.kw".

وأهابت بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والبعثات الديبلوماسية العاملة في الكويت، الاستعجال وسرعة إرسال أسماء مرشحيهم المخولين بتجديد إقامات العاملين لديهم، متضمنا اسم المخول بالتوقيع، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الالكتروني؛ حيث سيتم إرسال رقم المشغل للمخول بالتوقيع على بريده الالكتروني، بالإضافة إلى خطوات عملية التجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن للمخول بالتوقيع بعد تفعيل صلاحياته، الحق في تعيين عدد من المشغلين معه، للقيام بعملية تجديد إقامات موظفي الجهة التابع لها الكترونيا.