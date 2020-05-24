"هضبة عجيبة".. أشهر مزارات مطروح المغلقة في العيد بسبب كورونا

صبيحة كل عيد يذهب إليها أهالى مرسى مطروح للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والشمس الساطعة فوقها، "هضبة عجيبة" أكثر الأماكن السياحية التى يقصدها الشباب والأسر، فى عيد الفطر.

وتقع هضبة عجيبة غرب مدينة مرسى مطروح بحوالى 30 كيلو نهاية شاطئ عجيبة، وتقع فوق سطح البحر بما يقرب من 100 متر وتكشف البحر من جميع الاتجاهات.

وتعد هضبة عجيبة من المزارات الجاذبة للسياحة، فى ظل تمتعها بالصخور الجبلية التى شكلت أمواج البحر والرياح بها تابلوهات فنية جميلة، وأشكال ذات رونق خاص.

ويذهب إليها المواطنون ليس فقط بهدف الاستمتاع بالطبيعة من البحر والهواء، ولكن لالتقاط الصور التذكارية بها والنزول للشاطئ الخاص أسفل الهضبة والجلوس عليه، بالإضافة إلى الجلوس أسفل الهضبة والاستمتاع بظلها أمام البحر، بالإضافة إلى قيام بعض هواة الصيد، بممارسة هوايتهم المفضلة فى صيد الأسماك على مدار اليوم قبل الهضبة الكبيرة فى ظل الموقع المتميز الذى تقع فيه، على البحر الكبير ووجود جميع أنواع الأسماك بها.

ويختلف عيد الفطر 2020 عن الأعياد السابقة، فى غلق هضبة عجيبة والطريق المؤدى إليها بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهو المرة الأولى التى تغلق فيها هضبة وشاطئ عجيبة أمام الزائرين، منعا من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وعدم انتقال العدوى فى مطروح.

واتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة، لتأمين الأماكن السياحية المغلقة ومنها هضبة عجيبة، ومنع السيارات من دخولها، أو النزول للشاطئ، والتجمع أعلاها، والتنبيه على أهالى مطروح والزائرين بغلق الشواطئ وهضبة عجيبة نهائيا خلال أسبوع العيد وحتى إشعار آخر.