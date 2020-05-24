رئيس الزمالك: "ورحمة أمي نهاية معتز مطر هتبقى زي هشام عشماوي"

أشاد رئيس نادي الزمالك، بمسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة، والذي عُرض على شاشة "أون" ضمن السباق الرمضاني المنقضي، والذي يسرد قصة الشهيد أحمد منسي، مثمنًا إذاعة لقطات إعدام الإرهابي هشام عشماوي الحقيقية في الحلقات النهائية من المسلسل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الإعدام مصير جميع العناصر الإرهابية الهاربة في الخارج مثلما حدث مع الإرهابي هشام عشماوي، مؤكدًا أن الهاربين في الخارج مصيرهم العودة إلى مصر ومحاكمتهم.

وتابع منفعلا: "ورحمة أمي المجموعة الإرهابية من زوبع لناصر لمعتز (معتز مطر) هتتعلق زي عشماوي"، مستنكرا انتقاد البعض لحظة إعدام عشماوي، قائلا: "صدام حسين تم إعدامه على الهواء رغم أنه لم يخن وطنه، أين كانت حقوق الإنسان حينها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية"؟.

وأوضح أن الإسلام لم يكن أبدا دين عنف، متسائلا: "من منح الجماعات الإرهابية تفويضا ليحكموا على الناس بالكفر؟"، مؤكدًا أن مسلسل الاختيار أحدث زلزالا فلم يكن عدد كبير من الشباب يدرك ما يحدث في سيناء.

وتابع: " الجيش المصري لا يقبل الهزيمة ولا يترك حقه، كل عملية إرهابية كان يقوم بها هشام عشماوي يقوم بتصويرها، ففيلم الممر ومسلسل الاختيار أحدثا زلزالا لدى الإرهابيين".

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الزمالك أن هناك حالة إصابة بفيروس كورونا للاعب في كرة السلة.