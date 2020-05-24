إغلاق عيادة طبيب بدمنهور بعد إصابته بفيروس كورونا

أغلقت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، عيادة طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد، عقب ثبوت إصابته بالفيروس بعد إجراء التحاليل اللازمة له، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أعمال تطهير وتعقيم للمنزل محل العيادة، والشوارع المحيطة به، فيما جرى نقل الطبيب المصاب إلى الحجر الصحي لتلقى العلاج اللازم.

وقال مصدر بالوحدة المحلية، إن العيادة تقع ضمن مجموعة عيادات مستأجرة داخل منزل عائلة رئيس مركز ومدينة دمنهور بقرية سنهور، وجرى التعامل مع المنزل من حيث تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم.

ويذكر أنه جرى غلق عيادة أخرى لطبيب آخر، ثبتت التحاليل إيجابية إصابته بفيروس كورونا بقرية شرنوب.