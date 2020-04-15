معهد القلب يكشف تفاصيل إصابة طبيب بفيروس كورونا

قال الدكتور وليد عباس، نائب مدير معهد القلب القومي، إن هناك طبيب بمعهد القلب بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معه، ونقله لمستشفى العزل.

وعن سبب الاصابة كشف"عباس" فى تصريحات له اليوم أن اصابة الطبيب ترجع الي قيام المعهد بعمل مسحات لجميع المخالطين لممرض تم إصابته بالمعهد الأسبوع الماضي، لافتا إلى إجراء المعهد 97 تحليل لجميع المخالطين للمرض، ولسيدة مسنة جاءت المعهد مصابة بكورونا.

وأكد عباس أن الممرض الذي أصيب منذ عدة أيام تم شفاؤه وخروجه من مستشفى العزل، مؤكدا علي أنه بصحة جيدة الآن، وأنه بالتالي تم اكتشاف حالتين فقط بالمعهد للمرض والطبيب، إثر تعامل الممرض مع السيدة المسنة المصابة بالفيروس، واختلاط الطبيب بالممرض المصاب.