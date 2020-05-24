عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أكدت مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090.

وأوضحت أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات، وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت رجاء في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود.