دينا الشربيني: رجاء الجداوي جابتلي مخلل فظيع.. وداوود طالب منها حواوشي

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بتمثيلها أمام الفنانة القديرة رجاء الجداوي، في مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على شاشة "إم بي سي مصر"، ووصفتها بـ"أستاذتي"، مؤكدة أنها أول مرة تُشارك معها في عمل فني، وهي تّشرف بذلك.

وأضافت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر": "رجاء الجداوي تجنن في اللوكيشن، جابت لي مخلل يجنن، وأحمد داوود طلب منها تجيب حواوشي"، مشيدة في الوقت ذاته بوقوفها أمام الفنان محمود قابيل في المسلسل.

وتابعت: "محمود قابيل يجنن، بقف أتفرج عليه وهو بيتكلم أو وهو بيفتح الباب للبنات الأول عشان تعدي، حاجة جميلة جدا، وطبعا هو في غني أني أتكلم عن تمثيله، فيه كمان في المسلسل ضيوف شرف مهمين، ومش عاوزة أنسى أي حد في شكري ليهم".

مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.