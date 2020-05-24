عشان متنساش.. 6 قرارات حكومية دخلت حيز التنفيذ أول أيام العيد

يشهد اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب انتهاء شهر رمضان بنهاية يوم السبت المتمم للشهر الكريم.

ومع بداية أيام عيد الفطر المبارك، دخلت عدة قرارات اتخذتها الحكومة بقيادة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيز التنفيذ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حتى يوم الجمعة المقبل.

إجراءات دخلت حيز التنفيذ

ـ غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات.

ـ حظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا.

ـ تعليق مواصلات النقل العام والجماعي.

ـ إيقاف وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

- إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة وستكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط.

ـ ارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.