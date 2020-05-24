محافظ الجيزة يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر: شاكرين عطاءكم المستمر

أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال راشد في برقية التهنئة: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الجيزة أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين عطاءكم المستمر واستمرار الجهود المخلصة لقيادة مسيرة الوطن ودفع عجلة التنمية التى تشهدها مصر كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلي الشعب المصري العريق بكل الخير واليمن والبركات، وان يحفظ لمصرنا الغالية امنها واستقرارها".

كما يتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر داعيا المواطنين بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا حفاظا علي سلامتهم و لكي تتمكن الدولة من المرور واستكمال مسيرة التنمية .